Réu vai a júri popular por homicídio em Governador; motivo seria um briga por conta de um celular. Nerivaldo Brito De Silva, conhecido como “Nino”, de 28 anos, está sendo julgado nesta terça-feira (20). Ele é acusado de matar a tiros Sebastião de Oliveira, no dia 12 de setembro de 2021, na Comunidade Campestre, Zona Rural de Governador Dix-Sept Rosado. Consta nos autos do inquérito policial que a vítima e o réu possuíam uma desavença antiga, tendo o denunciado, inclusive, atentado contra a vida da vítima, meses antes do crime, após ter exigido a devolução de um celular que ela (a vítima) havia comprado a ele. Esta seria a provável motivação para o homicídio. O julgamento deve ser concluído ainda nesta terça.

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Mossoró está reunido na manhã desta terça-feira (19), para julgar Nerivaldo Brito De Silva, conhecido como “Nino”, de 28 anos.

Ele é acusado de matar a tiros Sebastião de Oliveira, no dia 12 de setembro de 2021, na Comunidade Campestre, Zona Rural de Governador Dix-Sept Rosado.

O julgamento acontece no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins. O réu, que está preso no município de Sobral, irá depor por videoconferência.

O júri está sendo presidido pelo Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros. A acusação do réu é realizada pelo promotor Ítalo Moreira Martins, representando o Ministério Público do Rio Grande do Norte. Já a defesa ficou a cargo da advogada Ticiana Doth Rodrigues Alves Medeiros, da Defensoria Pública do Estado.

O CASO

Consta nos autos do inquérito policial que em 12 de setembro de 2021, por volta das 17h40, na Comunidade Campestre, Zona Rural de Governador Dix-Sept Rosado/RN, o denunciado Nerivaldo de Brito Silva, conhecido como Nino”, efetuou disparos de arma de fogo contra Sebastião de Oliveira.

Sebastião foi encontrado caído, às margens de uma estrada, por um popular. A testemunhas afirmou que a vítima teria lhe falado que “Nino” teria sido o responsável pela agressão. “Aquele covarde fez isso comigo, não fiz nada com ele, foi Nino, aquele covarde”, disse Sebastião.

Uma ambulância foi acionada ao local e a vítima foi socorrida para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. No entanto, acabou entrando em óbito no dia seguinte, em decorrência dos ferimentos.

Um irmão de Sebastião afirmou à polícia que a vítima e acusado possuíam uma desavença antiga, tendo o denunciado, inclusive, atentado contra a vida da vítima, meses antes, após ter exigido a devolução de um celular que ela (a vítima) havia comprado a ele. Esta seria a provável motivação para o homicídio.