Homem golpeado por faca peixeira em Areia Branca morre no HRTM, em Mossoró. As informações preliminares dão conta que Francisco Severino de Paiva Neto, de 41 anos, estava na calçada de sua residência, na noite desta segunda-feira (19), quando dois homens se aproximaram em uma bicicleta e desferiram vários golpes de faca contra ele. A vítima foi socorrida para o hospital municipal e, após estabilizada, transferida para o HRTM, em Mossoró, mas acabou morrendo na unidade de saúde. A polícia civil informou à reportagem do MOSSORÓ HOJE que ainda estão em diligências para apurar os fatos mais detalhadamente.