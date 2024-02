Computadores adquiridos com emendas parlamentares são entregues a PCRN. Os equipamentos, um total de 75 novos computadores, foram viabilizados por meio de emendas parlamentares disponibilizadas pelo senador Styvenson Valentim e pelos deputados federais Natália Bonavides e Benes Leocádio. Eles fazem parte de um projeto estruturante e de inovação tecnológica da Polícia Civil do RN, a fim de modernizar as investigações no enfrentamento às ações criminosas.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte recebeu, na última semana, 75 novos computadores. Os equipamentos totalizaram um investimento de R$262.645,50, e foram viabilizados por meio de emendas parlamentares disponibilizadas pelo senador Styvenson Valentim e pelos deputados federais Natália Bonavides e Benes Leocádio.

A concessão faz parte de um projeto estruturante e de inovação tecnológica da PCRN, a fim de modernizar as investigações no enfrentamento às ações criminosas.

A delegada-geral da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Ana Cláudia Saraiva, ressaltou a importância dos novos computadores e agradeceu o apoio dos parlamentares para a modernização da estrutura da PCRN.

“Com esses novos computadores, os nossos policiais irão realizar um atendimento ao cidadão com maior rapidez e eficiência, além de dar agilidade nas ações investigativas. Todos esses equipamentos serão distribuídos para as unidades policiais, com o objetivo de modernizar as nossas ações. Agradecemos o trabalho da bancada federal e de todos que buscam contribuir com o trabalho da polícia judiciária”, afirmou.

Do valor referente às emendas parlamentares destinadas pela bancada federal, a deputada Natália Bonavides destinou 33 computadores, avaliados em R$116.440,72. O deputado Benes Leocádio, destinou 22 computadores, avaliados em um total de R$75.993,55.

Já o senador Styvenson Valentim concedeu 20 computadores, avaliados em R$70.647,23. Ao todo, os equipamentos totalizaram um investimento de R$262.645,50, provenientes do convênio 905084/2020.