100 agentes, 22 viaturas e um ônibus da Força Nacional chegam a Mossoró a quinta-feira (22). O efetivo, formado por policiais e bombeiros militares que já integram a Força, estão sendo mobilizados para ajudar nas buscas pelos dois foragidos na Penitenciária Federal de Mossoró. Os agentes atuarão por 30 dias no município potiguar. No entanto, as buscas não possuem prazo para serem finalizadas.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) mobilizou 100 agentes da Força Nacional para atuar nas buscas de dois foragidos da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte (RN). São 22 viaturas e um ônibus partindo da base da Força Nacional, no Gama (DF), nesta terça-feira (20). A previsão de chegada é para a próxima quinta-feira (22).

O efetivo, formado por policiais e bombeiros militares que já integram a Força, atuará por 30 dias no município potiguar. No entanto, as buscas não possuem prazo para serem finalizadas.

O trabalho de busca e captura será realizado em todo o território, que é composto por matas, zonas rurais e áreas de grutas. As estradas da região estão sendo monitoradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No momento, estão em curso investigações administrativas para apurar eventuais cúmplices na fuga. As apurações estão sob o comando do secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia. A Polícia Federal também abriu investigação criminal.