Governadora assina ordem de serviço para construir 12 Batalhão em Mossoró-RN

Orçado em R$ 1,9 milhões, o 12BPM será erguido num terreno doado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, perto do AFIM. Atualmente, a estrutura funciona num prédio alugado nas margens da BR 304, saída para Natal. A obra deve ser concluído e entrega num prazo de 1 ano.

A governadora Fátima Bezerra assinou na tarde desta terça-feira (20) três ordens de serviço para o início imediato de obras ligadas às unidades de segurança. O primeiro contrato será para a construção na nova sede do 12º Batalhão da Polícia Militar, em Mossoró-RN. O investimento é de R$ 1,9 milhão com prazo para a obra de 360 dias.

A estrutura será erguida num terreno doado pela UERN, perto do AFIM. Parte dos recursos são de emenda do deputado Federal General Girão, do PL. Estes recursos chegaram há vários meses, mas foram insuficientes para executar a obra, sendo necessário o Governo do Estado fazer um complemento de mais ou menos R$ 700 mil.

“Será um grande avanço, será uma unidade nova, onde os policiais trabalharão em uma unidade digna, adequada, que vai trazer melhor segurança para a região”, disse o comandante da PMRN, Coronel Alarico Azevedo. Atualmente, o 12 BPM, em Mossoró, funciona num prédio alugado nas margens da BR 304, saída para Assu.

O segundo contrato assinado também diz respeito à PM. Trata-se da reforma da parte administrativa do Centro de Formação de Praças (CEFAP), que fica na zona Norte de Natal. O investimento é de aproximadamente R$ 644 mil, para o prazo de 150 dias de obra.

Vale lembrar que a PM toca atualmente outras duas importantes obras: a construção do Batalhão de Cavalaria, uma moderna unidade que está sendo erguida em Macaíba e a reforma da Academia de Oficiais. “Temos que investir na formação dos nossos policiais para que eles possam servir melhor a comunidade”, concluiu o comandante.

O terceiro contrato assinado hoje diz respeito à construção de um novo pavilhão na Penitenciária Estadual do Seridó, em Caicó.

O Governo está investindo R$ 5,2 milhões e a obra tem um prazo de 270 dias para ser concluída. O secretário de Administração Penitenciária Helton Edi explicou que no local existe um pavilhão completamente deteriorado e que será praticamente demolido para a construção de um novo, com 22 celas. “Pode-se dizer que será um novo pavilhão”, disse.

A governadora assinou os contratos com os secretários e os representantes das obras contratadas e cobrou celeridade. “São obras importantes que demonstram nossa preocupação com a segurança e a sociedade”, declarou. “São aproximadamente R$ 8 milhões que estão sendo investidos na segurança pública do Rio Grande do Norte”, completou o secretário de Infraestrutura, Gustavo Coêlho.

Participaram também da solenidade o secretário Francisco Araújo (SESED), Gustavo Coelho (SIN), Adriano Gadelha (Gestão e Projetos Especiais), Armelli Brennan (adjunta da SEAP), Osmir Monte (Adjunto da SESED), e diretores das empresas contratadas.