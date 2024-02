Alan Deybson vai a júri popular para responder por um dos homicídios pelo qual é acusado . Alan Deybson Abreu Fernandes, hoje com 30 anos, é apontado como autor de, pelo menos, três homicídios cometidos no município de Mossoró, incluindo o de Matheus Marques dos Santos Batista, pelo qual será julgado nesta quarta-feira (21). O crime aconteceu no dia 2 de agosto de 2022, na Rua Melo Franco, em frente ao antigo clube Nassau, no Centro. A promotoria acredita que Alan irá confessar o crime e deverá pedir pela condenação por homicídio qualificado, tendo sido cometido por meio de emboscada.

No quarto dia de júri do ano de 2024, no Fórum Desembargador Silveira Martins, o Conselho de Sentença se reúne para julgar a culpa de Alan Deybson Abreu Fernandes, de 30 anos, no homicídio de Matheus Marques dos Santos Batista.

O crime aconteceu em 2 de agosto de 2022 [RELEMBRE AQUI], na Rua Melo Franco, em frente ao antigo clube Nassau, no Centro. A vítima estava dentro de uma carro, esperando o avô, que fazia tratamento contra o câncer no Hospital da Liga.

Alan é apontado como autor de, pelo menos, mais três homicídios ocorridos no município. De acordo com o Promotor Ítalo Moreira Martins, representante do Ministério Público do Rio Grande do Norte, durante audiência de instrução, ele confessou ter matado Matheus. A acusação acredita que ele manterá a confissão durante o julgamento.



O júri popular foi iniciado por volta das 9h30, com o sorteio do corpo de jurados, realizado pelo Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros. A defesa do réu está sendo realizada pelo advogado Otoniel Maia de Oliveira Junior.