Polícia Civil localiza e prende procurado por pelo menos 5 homicídios ocorridos em Mossoró

A prisão de Alan Deybson Abreu Fernandes, de 27 anos, aconteceu nesta quinta-feira (16), na zona norte do município de Natal. Em outubro de 2022, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró (DHPP) elucidou três homicídios que tiveram a participação de Alan, que na época já era considerado foragido, e divulgou a foto dele, a fim de que a população pudesse encaminhar informações para ajudar a capturá-lo. As diligências para prendê-lo foram realizadas por equipes da DHPP e da Divipoe de Mossoró, com o apoio da DHPP de Natal. Com Alan Deybson também foi encontrada uma arma de fogo. Ele foi autuado e encaminhado para a central de flagrantes da capital.