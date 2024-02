Detran e CPRE promovem ações educativas sobre perigos da mistura álcool e direção

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) e o Comando de Polícia Rodoviária Estadual (CPRE) vão atuar juntos com ações educativas direcionadas a alertar sobre os perigos da mistura álcool e direção. Uma reunião realizada nessa terça-feira (20), entre a Subcoordenadoria de Educação do Detran e o Comando do CPRE, definiu o trabalho que vai ser desenvolvido tendo com base o projeto “Bafômetro Amigo”.



O plano é ampliar as atividades educativas em bares e restaurantes, mostrando aos frequentadores o funcionamento do bafômetro, com é feita a medição de alcoolemia, os índices registrados em cada exame, o manuseio do equipamento e o teste educativo realizando nas áreas de bares.



Outra medida inserida nas ações será relacionada as informações sobre os perigos de dirigir sob influência de álcool, as punições administrativas e penais previstas no Código de Trânsito Brasileiro, a exemplo de valores de multas, suspensão do direito de dirigir e até mesmo prisão em flagrante delito em situações onde o nível de alcoolemia exceder o âmbito legal previsto na esfera administrativa.



As ações educativas e de fiscalização do Detran/RN e CPRE já são responsáveis pela sequência de 14 meses seguidos de zero número de óbito decorrente de sinistro (acidente) de trânsito ocasionado por condutor alcoolizado em Natal. O último acidente com vítima fatal registrado com fator alcoolemia ocorreu no dia 18 de dezembro de 2022 no bairro de Cidade da Esperança, zona oeste da capital.



A reunião administrativa contou com as participações do subcoordenador de Educação do Detran/RN, Hamurábi Figueiredo, das pedagogas Evany da Costa e Selma Maia, dos técnicos Ueyder Cabral e Flávio Garcia, do Comandante do CPRE, Coronel Franco, do Subcomandante, tenente-coronel Bandeira, e do Chefe de Operações da unidade, Major Macedo.