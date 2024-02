Jogo festivo com a presença de estrelas do futebol abre 2a edição do Circuito Esportivo Mossoroense

A competição contará com a participação de 110 equipes distribuídas em cinco modalidades: basquete, vôlei, futsal, handebol e futebol de campo com jogos nos campos das zonas urbana e rural. A Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ) é responsável pela organização do evento.

A Prefeitura de Mossoró realizou na tarde deste sábado (24), no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini, a solenidade de abertura da segunda edição do Circuito Esportivo Mossoroense, CEM, que contou com desfile das equipes participantes e com jogo festivo entre amigos de Márcio Mossoró x Amigos de Neto Caraúbas, jogadores que se destacaram profissionalmente no futebol de campo e no futsal, respectivamente.

A competição contará com a participação de 110 equipes distribuídas em cinco modalidades: basquete, vôlei, futsal, handebol e futebol de campo com jogos nos campos das zonas urbana e rural.

A Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ) é responsável pela organização do evento.

“A expectativa é grandiosa, principalmente porque nós começamos já fazendo história. Primeiro de tudo, o CEM é uma lei municipal na gestão Allyson Bezerra, e significa que sempre vai ter CEM, fomentando e garantindo o nosso esporte amador. Além disso, mais de 110 equipes participando, zona rural muito bem representada com mais de 18 equipes. A gente espera ter muitos jogos e, além disso, fomentar o esporte entregando material esportivo de qualidade para que essas pessoas representem o esporte mossoroense”, declarou Larissa Maciel, titular da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude.

A diversidade de modalidades presentes no evento proporcionará uma ampla gama de competições e oportunidades para os atletas demonstrarem suas habilidades e talentos.

A relevância da participação das mulheres também foi enfatizada pela atleta Yohanna Farias, da FENIX futsal. “É de suma importância a inclusão feminina nesse campeonato, nessas modalidades, não só no futsal, como existem outras modalidades que o público feminino não é bem-visto, mas é importante estar incluindo a gente, porque o lugar de mulher é onde ela quiser, ela pode jogar, ela pode lutar, ela pode fazer qualquer coisa. E a expectativa desse ano são as melhores. Ganhar o campeonato na nossa casa e somar mais um troféu para o nosso time”, afirmou.

A participação de tantas equipes evidencia o engajamento e a relevância do esporte em Mossoró, estimulando a prática esportiva e promovendo a integração entre os participantes.

“O CEM vem para fortalecer o esporte para que a gente possa encontrar os jovens talentos na quadra, no campo, no vôlei, no basquete, isso é importante, a inclusão social, a gente precisa desse esporte, a gente precisa disso para que possa surgir outros Márcio Mossoró e outros Neto Caraúbas”, enalteceu Márcio Mossoró, ex jogador de futebol.





“É um prazer para mim, é sempre uma honra participar de eventos esportivos, onde a finalidade não é só descobrir novos talentos, é usar o esporte como uma ferramenta de inclusão social, de contribuição à saúde. Eu acho que o esporte de todas as formas, quando se investe traz resultados incalculáveis à sociedade. Então com certeza será de grande importância para o desenvolvimento do município”, afirmou Neto Caraúbas.

A competição promete ser acirrada e emocionante, com a presença de equipes de alto nível competitivo em busca da vitória em suas respectivas categorias.

“A gente já jogou a edição passada, inclusive a seletiva também, obtivemos um bom desempenho, só que infelizmente a gente não saiu com a vitória na última edição. Só que agora a gente incentivou mais os atletas a jogarem, a treinarem, a gente está se esforçando muito para que nessa edição a gente consiga sair vitorioso”, disse João Gabriel, atleta de vôlei da equipe GAMS.

Para Steef Oliveira, atleta de futebol de campo da comunidade Sussuarana, é muito importante a valorização e inclusão de equipes da zona rural nas diversas modalidades. “É o primeiro ano que estamos participando. Agradecemos à Secretaria de Esporte pela oportunidade de participar, estamos muito ansiosos, é muito importante essa inclusão do esporte amador nas zonas urbana e rural”, comentou.

É uma excelente oportunidade para fortalecer o cenário esportivo local e fomentar o espírito de equipe e superação entre os participantes.

Programação:

Início dos jogos de futebol: 3 de março com jogos nas zonas urbana e rural;

Início dos jogos de quadra: 8 de março.