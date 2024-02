Prefeitura do Assú lança edital de concurso público com 114 vagas

A Prefeitura do Assú divulgou no Diário Oficial desta terça-feira (27) o edital que confirma a realização de concurso público para preenchimento de 114 vagas na administração pública para os cargos de nível médio e superior.



As inscrições serão realizadas até o dia 20 de março de 2024. As provas objetivas serão aplicadas dia 7 de abril e a banca examinadora será a Fundação de Apoio ao IFRN – FUNCERN, assim como o edital que também se encontra na página da fundação (www.funcern.br/concursos).



Os cargos ofertados no certame são de assistente de serviços operacionais (nível médio); engenheiro civil, arquiteto e professor (nível superior). As provas de títulos, documentações necessárias para cada cargo, número de vagas para PCD, jornada de trabalho, validade do concurso e demais requisitos estão contidos no edital.