PC prende seis investigados por homicídios, tráfico e organização criminosa em São Miguel

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, nas primeiras horas desta sexta-feira (01), a “Operação Ádvena”, que resultou no cumprimento de dez mandados de busca e apreensão e na prisão em flagrante de seis pessoas por tráfico de drogas.

O grupo é investigado por homicídios, tráfico de drogas e organização criminosa, no município de São Miguel, região do Alto Oeste Potiguar. As investigações são da 55ª Delegacia de Polícia de São Miguel (55ª DP).

De acordo com informações, todos os alvos pertencem a uma facção criminosa interestadual originária do estado de São Paulo. As investigações começaram há cerca de seis meses após diversas diligências da equipe. Um adolescente também foi apreendido.

A “Operação Ádvena” faz referência ao grupo criminoso que veio de um determinado lugar, ou seja, que não pertence ao município de São Miguel e ao RN.

A ação contou com apoio das delegacias da Diretoria de Polícia Civil do Interior (DPCIN), da Diretoria de Polícia Civil do Oeste (DIVIPOE), da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró (DHPP) e da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR).

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.