Corpo de Maria das Vitórias é encontrado no açude do governo, em Carnaúba dos Dantas

O corpo de Maria das Vitórias Dantas foi encontrado no início da manhã desta quarta-feira (6), dentro do chamado Açude do Governo, no município de Carnaúba dos Dantas.

A mulher e o esposo dela, José Everaldo Dantas, desapareceram no domingo (3), após o carro do casal ser levado pela correnteza de um riacho, ao tentarem atravessar uma passagem molhada, na zona rural do município.

O corpo do homem foi encontrado no início da manhã de ontem (5), também no açude, distante cerca de 2km do ponto inicial.



Para as buscas desta quarta, o corpo de bombeiros contou com o apoio do senhor Paulo, um pescador da região, que emprestou sua jangada para a equipe fazer a busca por todo o açude do governo.



“Estamos agora desmobilizando a equipe e todas as guarnições, mergulhadores, cães, drone. Vamos retornar para o nosso ponto base e seguir o atendimento das demais ocorrências”, afirmou o Tenente Tertuliano, comandante do Corpo de Bombeiros em Currais Novos.

Os corpos das duas vítimas foram removidos para exames no Itep e, posteriormente, liberados para que os familiares possam realizar o sepultamento.