"Gente que acredita no poder da educação é necessário neste país", Braulio Bessa

O poeta conversou com a reportagem do portal MOSSORÓ HOJE um pouco antes da palestra que ministrou na abertura da Jornada Pedagógica, no município de Patu, no Oeste do Rio Grande do Norte. Ele elogiou a obra do mossoroense Antônio Francisco, quem ele diz é motivo de inspiração para ele. “A literatura de Antônio Francisco já está presente nas escolas. Para Braulio Bessa, na educação “a poesia tem papel educativo e curativo. A poesia provoca e faz refletir. Ela emociona”, acrescenta o renomado poeta.