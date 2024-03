Com 222 obras, Novo PAC Seleções vai beneficiar mais de 2 milhões de potiguares. No estado, o programa vai contemplar os eixos de Saúde, Educação e Infraestrutura Social. “Esta é uma demonstração do que a colaboração federativa é capaz de fazer pelos Estados e Municípios. Todos aderiram ao PAC Seleções, mais de 35 mil propostas foram apresentadas. Isso mostra diálogo, parceria, e o restabelecimento do pacto federativo. Temos hoje um governo que age pautado pelo relevante espírito público, compromisso, anseios e prioridades do povo brasileiro, de forma ampla, plural e republicana”, afirmou Fátima Bezerra, governadora do RN.

O Rio Grande do Norte vai receber 222 obras do Novo PAC Seleções 2023, contemplando

projetos apresentados pelo Governo do Estado e prefeituras potiguares nos eixos de Saúde, Educação e Infraestrutura Social.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (7) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), com a presença da governadora Fátima Bezerra.

A chefe do Executivo estadual, que também preside o Consórcio Nordeste, lembrou que o Governo Estado listou 68 projetos de infraestrutura para o PAC Seleções. Somando todos os empreendimentos escolhidos, as obras irão atender mais de 2 milhões de potiguares.

“Esta é uma demonstração do que a colaboração federativa é capaz de fazer pelos Estados e Municípios. Todos aderiram ao PAC Seleções, mais de 35 mil propostas foram apresentadas. Isso mostra diálogo, parceria, e o restabelecimento do pacto federativo. Temos hoje um governo que age pautado pelo relevante espírito público, compromisso, anseios e prioridades do povo brasileiro, de forma ampla, plural e republicana”, afirmou a governadora do RN.

Fátima Bezerra destacou que o Governo do Estado deu total apoio aos municípios do RN, promovendo reuniões com prefeitos e representantes dos municípios orientando e alertando sobre a modalidade Seleções e prazos para inscrições.

“Atuamos em atenção aos municípios, fizemos convocações, promovemos reuniões, disponibilizamos nossos secretários e técnicos para apoiar os municípios e agora temos está excelente confirmação de 120 municípios beneficiados”, declarou a governadora.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou que os investimentos vão gerar emprego com a execução de obras na saúde, educação, cultura, esporte.

“Pela primeira vez o governo federal investe na construção de policlínicas, fundamentais para reduzir a espera por exames e consultas. E este ano já atingimos a meta de um milhão de novas matrículas nas escolas públicas brasileiras. Com o PAC Seleções vou viajar todo o país em visita aos estados e municípios para fiscalizar a execução das obras”, declarou.

“Sob a liderança do Governo Lula, testemunhamos a recuperação da credibilidade da economia nacional, resultando em um novo cenário econômico marcado pela geração de empregos, aumento da renda e redução das desigualdades sociais. É gratificante ter inúmeras obras e projetos aprovados para o Rio Grande do Norte no PAC Seleções. Isso é resultado do trabalho da gestão da professora Fátima Bezerra através de dezenas de servidores e servidoras das secretarias do governo do estado, bem como dos municípios, garantindo e fortalecendo a autonomia dos entes e promovendo uma distribuição mais equitativa de recursos”, destacou a secretária do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplan), Virgínia Ferreira.

SAÚDE

Na área da saúde os investimentos se destinam a veículos equipados para atendimento de saúde, instalação de policlínicas, casas de parto normal para combate à mortalidade materna, centros de reabilitação e oficinas ortopédicas, centro de atenção psicossocial, novas centrais do Samu com 350 ambulâncias.

EDUCAÇÃO

Na educação, os investimentos serão no programa Pé de Meia (auxílio financeiro para evitar a evasão escolar), escolas de tempo integral, retomadas de obras paralisadas, creches e escolas de educação infantil, transporte escolar.

CULTURA

Os investimentos do PAC Seleções para a Cultura vão se concentrar no Projeto Ceus priorizando municípios que não têm espaços culturais. A iniciativa vai instalar áreas para atividades de arte, cultura, esporte e cidadania em parceria com as comunidades. Também será dado continuidade a obras paralisadas, restauração de bens culturais e patrimoniais e ampliação de parcerias para ações de reforço de pertencimento e memória conectando grupos historicamente marginalizados, e, ainda, a nacionalização, valorização e celebração da diversidade brasileira.

ESPORTES

Espaços esportivos comunitários, comunitários com campo de futebol com grama sintética, meia quadra esportiva, pista de caminhada e parquinho infantil.