Metropoles divulga nome e foto do baraunense procurado pela PF

João Carlos de Almeida Bezerra, o JC ou Dog, seria o "braço" do Comando Vermelho no Rio Grande do Norte, e teria designado o comparsa José Gustavo Farias, o Gugu, para providenciar guarita, roupas e comida, através do mecânico Ronaldo Oliveira, para os fugitivos Tatu e Martelo. Além de Dog, o Metropoles também mostra fotos e nomes dos responsáveis por comprar roupas para os fugitivos, que estão no seu vigésimo quarto dia de fuga da Penitenciária Federal de Mossoró.

O site Metrópoles, do Rio de Janeiro, divulgou, com exclusividade, nesta sexta-feira, 08, que João Carlos de Almeida Bezerra, o JC ou Dog, de Baraúna, teria sido a pessoa que deu suporte a fuga de Deibson Cabral Nascimento, o Tatu, de 33, anos, e Rogério da Silva Mendonça, o Martelo, de 35 anos, do Presídio Federal de Mossoró, considerado de segurança máxima.

A reportagem do Metrópoles é assinada pelos jornalistas Mirelle Pinheiro e Carlos Carone. Foi publicada às 10h35 desta sexta-feira, quando as buscas aos dois fugitivos estão completando 24 dias. Tatu e Martelo fugiram na madrugada do dia 14 de fevereiro de 2024.



Segundo o Metrópoles, Dog teria ordenado ao comparsa de nome José Gustavo Farias, o Gugu, para criar a estrutura de apoio a Tatu e Martelo, a partir do município de Baraúna-RN. Gugu teria providenciado abrigo, roupas, comida e 5 mil reais aos dois fugitivos.

Esta ajuda teria vindo depois do primeiro contato por telefone na noite do dia 16 para 17 de fevereiro de 2024, momento que os dois fugitivos estavam numa casa que eles invadiram na localidade de Riacho Grande, perto da Penitenciária Federal de Mossoró.

A guarita teria sido ofertada pelo mecânico Ronaildo da Silva Oliveira, o Galego, de 38 anos, na localidade de Três Veredas, que fica quase na divisa do Rio Grande do Norte com o Estado do Ceará. Neste local, Ronaildo, os fugitivos ficaram de 7 a 8 dias.

Ronaildo, que está preso preventivamente, declarou a Polícia Federal, segundo seu advogado Carlos Santana, que teria sido ameaçado por “eles” para dá guarita e comida aos fugitivos.

Ainda segundo o site, Gugu teria sido flagrado por câmeras de segurança quando comprava roupas para os dois foragidos. Uma das peças compradas, teria sido uma camisa vermelha. Este fato bate com o depoimento do agricultor agredido pelos fugitivos esta semana.

Gugu e uma mulher conhecida por Melyssia, assim como o Dog, estariam sendo procurados pela Polícia Federal, que é quem investiga o destino dos dois fugitivos e também as circunstâncias que ocorreu a fuga da Penitenciária Federal de Mossoró.





Outra informação apurada pelo Metropoles, é que devido ao cerco imposto pela Força Tarefa, o braço do Comando Vermelho no Rio Grande do Norte, teria abandonado Tatu e Martelo a própria sorte, a partir do momento da descoberta do esconderijo em Três Varedas.

Nesta sexta-feira, o MH confirmou que as buscas aos dois continuam na região que compreende entre a cidade de Baraúna e a Reserva Nacional da Furna Feia. Nesta região, existem inúmeras fazendas, estradas vicinais cortando para todos os lados, a reserva é de mata fechada, com milhares de cavernas e nesta mesma região tem uma pista de pouso em perfeito estado de conservação, tudo cercado por mais de 500 policiais da Força Tarefa.

