Município de Ipanguaçu está sob alerta com possibilidade de aumento da sangria do Pataxó

O município de Ipanguaçu entrou em estado de alerta, devido a possibilidade de aumento da sangria do Açude do Pataxó.

O reservatório, um dos maiores do Rio Grande do Norte, começou a sangrar no dia 28 de fevereiro, devido às fortes chuvas que vêm caindo na região nas últimas semanas.

A sangria é motivo de alegria, mas também de grande preocupação para os moradores do município, localizado no Vale do Assu, visto que, caso a lâmina d’água ultrapasse o 75cm, poderá provocar uma inundação em 75% da cidade, assim como já ocorreu nos anos de 2004 e 2008.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta, onde afirma que a previsão para os próximos dias é de chuva intensa, de até 100mm, no Rio Grande do Norte.

A Prefeitura de Ipanguaçu publicou uma nota para comunicar a população que a defesa civil do município está em alerta constante, monitorando a situação, para garantir a segurança de todos.

Atualmente, desde o início da sangria do açude, 13 comunidades estão com acessos isolados.

“Em meio a esse cenário, a Coordenação de Defesa Civil de Ipanguaçu solicitou a presença diária do Corpo de Bombeiros de Assú, como forma de colaborar de modo mais ágil e intenso com a equipe local no translado dos moradores que não conseguem se locomover para o centro da cidade ou outras comunidades, em razão das passagens molhadas comprometidas pela água”, disse a nota da Prefeitura.

A prefeitura também informou que reforçou ao secretariado que todos estejam de prontidão para ajudar nos trabalhos emergenciais, caso necessário, além da importância do atendimento às demandas da população.