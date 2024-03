Corte de terra e 10 toneladas de sementes para 1.500 agricultores em Umarizal-RN

Segundo o prefeito Raimundo Pezão, os benefícios estão sendo direcionados ao homem do campo de Umarizal, através de parceria com o Governo do Estado. Ao todo, 1.500 pequenos agricultores de 30 comunidades, estão recebendo o preparo da terra desde o dia 24 de fevereiro e deve concluído neste dia 10. Tão logo está sendo concluído o corte da terra, os agricultores estão iniciando o plantio do feijão, milhõ e sorgo, para aproveitar a temporada chuvas boas.

A Prefeitura de Umarizal espera concluir neste final de semana o trabalho de corte de terra e distribuição de cerca de 10 toneladas de sementes, em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura, para 1.500 trabalhadores rurais do município.

O trabalho de corte de terra começou no dia 24 de fevereiro. O prefeito Raimundo Pezão destacou que contratou dez tratores para fazer o trabalho, dentro do período de 24 de fevereiro a 10 de março, para o agricultor não perder o tempo certo para plantar.

Ao todo, estão sendo atendidos cerca de 30 comunidades rurais. Ele ressalta que também investiu na melhoria dos acessos a estas comunidades, pensando exatamente no início do ano letivo, muito embora ele disse que faça este trabalho sabendo que a erosão das chuvas danifique as estradas vicinais de acesso à cidade e a outras comunidades rurais.

Outro trabalho feito em benefício do homem do campo, segundo o prefeito Raimundo Pezão, foi a perfuração de 15 poços em parceria com a CODEVASF e o mandato do deputado João Maia. Estes poços garantem água para os moradores de quinze comunidades.

Sobre o início do plantio em regime de sequeiro, ou seja, no inverno, Raimundo Pezão disse que estão sendo distribuídos sementes boas de milho, feijão e sorgo. Neste caso, a distribuição está ocorrendo com apoio da EMATER, da Secretaria de Agricultura do Governo do Estado.