Grossos ganhará nova UBS e ônibus escolar com recursos do Novo PAC

A prefeita de Grossos Cinthia Sonale comemorou a boa notícia para a Saúde e a Educação locais. “São recursos de suma importância que vêm fortalecer um trabalho já reconhecido pela população nessas duas áreas. Fico feliz de também termos criado as condições técnicas e fiscais para que o município tivesse seus projetos aprovados”, destacou a gestora. No Rio Grande do Norte, 222 obras devem ser financiadas pelo programa, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas no estado.

A cidade de Grossos está entre os 120 municípios potiguares com projetos aprovados pelo Novo PAC Seleções do Governo Federal. O município foi contemplado com uma nova unidade básica de saúde (UBS) e um ônibus escolar.



A prefeita de Grossos Cinthia Sonale comemorou a boa notícia para a Saúde e a Educação locais. “São recursos de suma importância que vêm fortalecer um trabalho já reconhecido pela população nessas duas áreas. Fico feliz de também termos criado as condições técnicas e fiscais para que o município tivesse seus projetos aprovados”, destacou a gestora.



No Rio Grande do Norte, 222 obras devem ser financiadas pelo programa, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas no estado.