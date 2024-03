Allyson inicia construção de Areninha Potiguar no Santo Antônio e outra no Belo Horizonte

Projeto Areninha Potiguar foi feito pelo ex-senador Jean Paul Prates, atualmente presidente da Petrobras, para o Rio Grande do Norte, seguindo o exemplo do que já existe no Ceará. Além de Mossoró, o mesmo está sendo construída areninhas com emendas destinadas pelo então senador Jean Paul Prates em dezenas de outros municípios.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, assinou nesta segunda-feira (11) a ordem de serviço autorizando o início das obras de construção de duas Areninha Potiguar, uma no bairro Belo Horizonte e outra no Santo Antônio, projeto do então Senador Jean Paul Prates para os municípios do Rio Grande do Norte.

Esses serão os primeiros equipamentos públicos da cidade com campos de futebol society, grama sintética, vestiários e alambrados, tudo dentro das medidas oficiais, beneficiando diretamente a população de duas regiões populosas da cidade, uma no norte e outra no sul.



Esta é mais uma realização do programa "Mossoró Realiza", cujo objetivo é levar investimentos, benefícios e qualidade de vida para a população mossoroense, contando com recursos de emenda do ex-senador Jean Paul Prates, de mais ou menos R$ 1,2 milhão de reais.



"Estamos dando início a duas importantes obras, realizando o sonho da comunidade que esperava há muito tempo por esse benefício. Hoje, podemos tornar esse sonho realidade," disse Allyson Bezerra, acrescentando que estes investimentos nas duas regiões, é uma valorização destas regiões.



Além disso, Allyson destacou que planeja construir mais três equipamentos para a população do bairro Belo Horizonte: uma Unidade Básica de Saúde, um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e uma Unidade de Ensino Infantil (UEI), além da Areninha Potiguar, que teve a obra iniciada nesta segunda-feira.



"É nosso compromisso trazer saúde, educação e qualidade de vida para o nosso povo," finalizou o prefeito.