Açude Novo Angicos começa a sangrar e Armando Ribeiro alcança 55,65% da sua capacidade total

O Relatório dos Volumes dos Principais Reservatórios do RN, divulgado nesta segunda-feira (11), indica que o açude Novo Angicos, localizado em Angicos, com capacidade para 4.245.061 m³, começou a sangrar nesta segunda-feira. Já o açude Beldroega, localizado em Paraú, com capacidade para 8.057.520 m³, atingiu 100% da sua capacidade e começou a sangrar na última sexta-feira, 08 de março. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior manancial do RN, acumula 1.335.703.333 m³, percentualmente, 55,65% da sua capacidade total, que é de 2,373 bilhões de m³.

A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior manancial do RN, acumula 1.335.703.333 m³, percentualmente, 55,65% da sua capacidade total, que é de 2,373 bilhões de m³. No relatório divulgado no dia 15 de fevereiro, o manancial estava com 1.230,56 bilhão de m³, equivalentes a 51,86% da sua capacidade total.





A barragem Santa Cruz do Apodi acumula 347.152.020 m³, percentualmente, 57,88% da sua capacidade total, que é de 599.712.000 m³. Em meados de fevereiro, o reservatório acumulava 344.622.360 m³, equivalentes a 57,46% da sua capacidade total.





A barragem Umari, localizada em Upanema, acumula 221.477.062 m³, correspondentes a 75,71% da sua capacidade total, que é de 292.813.650 m³. No relatório do dia 15 de fevereiro, o reservatório estava com 219.149.906 m³, equivalentes a 74,84% da sua capacidade total.





O açude Dourado, localizado em Currais Novos, acumula 6.085.730 m³, percentualmente, 58,96% da sua capacidade total, que é de 10.321.600 m³. Em meados de fevereiro, o manancial estava com 278.918 m³, correspondentes a 2,71% da sua capacidade total.







A barragem Marechal Dutra, conhecida como Gargalheiras, acumula 4.190.476 m³, equivalentes a 9,43% da sua capacidade total, que é de 44.421.480 m³. No comparativo, o manancial estava com 626.813 m³, no dia 15 de fevereiro, o que equivalia a 1,42% da sua capacidade total.





A barragem Campo Grande, localizada em São Paulo do Potengi, acumula 21.799.797 m³, percentualmente, 94,21% da sua capacidade total, que é de 23.139.587 m³. No relatório de 15 de fevereiro, o reservatório estava com 12.643.914 m³, correspondentes a 54,62% da sua capacidade total.