Edital para abastecimento de hospitais com produtos da agricultura familiar está aberto

Iniciado em 2023, o programa de abastecimento dos hospitais do Rio Grande do Norte com a produção da agricultura familiar está sendo reforçado em 2024. O edital para inscrição de entidades como cooperativas e associações rurais foi reaberto pelo Governo do Estado no sábado (9) e segue recebendo inscrições até o dia 15 de março.

O movimento do Governo visa fortalecer e ampliar a rede de fornecedores a 27 unidades que fazem parte da rede estadual de saúde, como hospitais regionais e hemocentros.

O termo de referência prevê a entrega de mais de 40 itens como arroz, feijão, legumes, hortaliças e frutas, qualificando a alimentação fornecida à população que recorre ao SUS e aos servidores da Sesap.

O plano aponta ainda que a distribuição seja regionalizada, de acordo com a localização das unidades de saúde e das entidades da agricultura que se cadastrarão no edital para fornecer os produtos, garantindo a produção perene das refeições.

O trabalho, inédito no Brasil, é fruto de uma ação conjunta entre as secretarias de Estado da Saúde Pública (Sesap) e de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar (Sedraf), a partir do Programa Estadual de Compras Governamentais da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Pecafes). Ainda em 2023, o Governo firmou contratos com cooperativas e associações rurais para fornecimento de produtos da agricultura familiar para a rede de saúde.