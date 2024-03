Sedraf inicia distribuição de 38 toneladas de sementes crioulas no RN. As sementes foram adquiridas de fornecedores da agricultura familiar, pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar do Rio Grande do Norte (Sedraf-RN), e estão sendo distribuídas para reposição dos estoques de agricultores, e para compor os consórcios agroalimentares com o algodão agroecológico.

O Governo do Estado, por meio da Emater-RN, iniciou a entrega das sementes crioulas em diversos territórios potiguares.

Também chamadas de sementes da tradição, as sementes crioulas são originalmente cultivadas sem agrotóxicos, livres de transgenia, preservadas a cada safra por um guardião ou guardiã da família.

Este ano, serão entregues mais de 38 toneladas de sementes, entre arroz vermelho, feijão pingo de ouro, milho posto rico e sorgo forrageiro, distribuídas nos territórios do Alto Oeste, Sertão do Apodi, Açu – Mossoró, Sertão Central, Potengi, Agreste Litoral Sul, Mato Grande, Seridó e Trairi.

O recebimento de sementes coincide com o início da safra do algodão, que será oficializado no dia 19 de março no Rio Grande do Norte, e com o início do período chuvoso.