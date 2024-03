Trabalhador cai em poço da Mina Brejuí em Currais Novos; Corpo de Bombeiros é acionado

Um trabalhador local caiu em um poço dentro da Mina Brejuí, localizada em Currais Novos, na Região do Seridó Potiguar, na manhã desta quarta-feira (13). O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate.

Segundo as primeiras informações, o poço tem cerca de 30 metros de profundidade, o trabalhador caiu e não mais foi visto.



Ainda não há identificação nem o estado de saúde da vítima. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Caicó está se deslocando para Currais Novos para auxiliar nas buscas.

Considerada a maior mina de Scheelita da América do Sul, a Mina Brejuí iniciou a exploração das atividades em 1943, data da descoberta do minério no município de Currais Novos. Somente em 1954, a Mina Brejuí foi constituída empresa com o nome de Mineração Tomaz Salustino S/A, sendo concessionário o desembargador Tomaz Salustino Gomes de Melo.