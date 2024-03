Saúde do RN alerta municípios para casos de sarampo e rubéola

Pelos próximos dez dias a orientação é reforçar a atenção diária nos serviços de saúde para a identificação de sinais e sintomas das doenças, a fim de confirmar ou descartar os casos, assim como notificar todas as ações, dados esses que norteiam as possíveis ações da Sesap, podendo conter surtos e mantendo a interrupção da circulação do vírus do sarampo, além de certificar a ausência de circulação do vírus e manutenção da eliminação da rubéola.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) convocou para esta sexta-feira (14) o 1° Dia S contra o sarampo e a rubéola no Rio Grande do Norte em 2024. A ação visa mobilizar gestores de saúde municipais para a busca ativa de casos suspeitos das doenças no estado.



Pelos próximos dez dias a orientação é reforçar a atenção diária nos serviços de saúde para a identificação de sinais e sintomas das doenças, a fim de confirmar ou descartar os casos, assim como notificar todas as ações, dados esses que norteiam as possíveis ações da Sesap, podendo conter surtos e mantendo a interrupção da circulação do vírus do sarampo, além de certificar a ausência de circulação do vírus e manutenção da eliminação da rubéola.



A data marca a continuidade de um trabalho iniciado em fevereiro, com a busca ativa retrospectiva, que fez uma varredura em prontuários e fichas de atendimento a partir de janeiro deste ano, procurando identificar potenciais casos de rubéola e sarampo.



O público-alvo do movimento chamado Dia “S” são trabalhadores e gestores da rede de atenção primária e hospitalar, além de demais áreas envolvidas nas manutenção da eliminação do sarampo e rubéola no estado.



O dia “S” é um momento de busca ativa de casos de sarampo e rubéola que ocorrerá em todo território nacional com o objetivo de avaliar a sensibilidade dos sistemas de vigilância epidemiológica, mantendo o alerta para o risco de transmissão do vírus endêmico.