Renan consegue R$ 944 mil com João Maia para asfaltar 7 ruas de Upanema-RN

O prefeito Renan Fernandes, de Upanema, conseguiu liberar com o deputado federal João Maia, quase um milhão de reais para investir em pavimentação asfáltica.

Com os R$ 944 mil, serão pavimentadas as ruas:

Ruas Airton Martins,

Antônio Patrício de Carvalho,

Francisco Bezerra,

Francisco Cornélio,

Francisco das Chagas Costa,

José Vicente de Aquino

Nicácia Bezerra Duarte.

As ruas Francisco Cornélio e Francisco Bezerra, localizados no bairro Pêgas, já haviam sido pavimentadas pela atual gestão. Os serviços que serão realizados nessa nova etapa compreendem ao prolongamento da via, após o crescimento residencial no local.





Já foram pavimentados com paralelepípedo as ruas Chico Freire, Francisco Cornélio (prolongamento), José Lopes (prolongamento), José Miguel da Costa, Lucas Carlos de Carvalho (prolongamento), Luiza Alzira da Conceição, Maria Antônia da Conceição Melo, Manoel Bezerra Filho, Nezita Costa de Figueiredo, Ronaldo Bezerra, Rosineide Matoso Carvalho e Vasco da Gama (prolongamento).

A pavimentação asfáltica da Rua Francisco Bezerra começou neste final de semana (sábado (16). A obra segue até à Praça de Eventos Vereador Luiz Fernandes Filho, no bairro Beira Rio.

Na restauração das ruas da cidade de Upanema, também estão sendo investido recursos próprios. “São investimentos que garante melhores condições de tráfego e de acessibilidade, consequentemente, de vida”, destaca o prefeito Renan Fernandes.