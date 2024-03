Governo apresenta projetos para ampliar turismo em Apodi, Felipe Guerra e Sítio Novo

O Governo do RN, em parceria com o Sebrae, concluiu a elaboração dos Projetos Executivos de Melhorias da Infraestrutura Turística para aprimorar a visitação em locais estratégicos como o Lajedo Soledade em Apodi (ravinas da Dodora e das Araras), três cavernas no município de Felipe Guerra (Crotes, Catedral e Carrapateira), e a Trilha Tapuias, em Sítio Novo. Esses projetos foram apresentados nesta segunda-feira (18) pela governadora Fátima Bezerra aos prefeitos dos respectivos municípios e ao trade turístico.



Os projetos visam facilitar e tornar mais confortáveis os acessos e trilhas, reduzindo o risco de acidentes e o desconforto causado pela irregularidade das pedras nas descidas e subidas.



As intervenções foram projetadas para atender às demandas de custo com menor impacto ambiental e visual e utilização de materiais abundantes na região. O valor total é de R$ 4.553.058,99 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos).



Além das melhorias nos acessos, foram projetadas estruturas como casas de apoio para recepção aos turistas com informações sobre as trilhas, regras de visitação e recomendações de segurança.



Também foram planejadas estruturas de pórtico de entrada para todos os municípios, além da elaboração de identidade visual para cada um deles, considerando suas características peculiares. Essa identidade visual poderá ser utilizada em diversos materiais, como cartões de visita, camisas, bonés e crachás.



Outros aspectos contemplados foram o mapeamento de riscos, conforme as normas da ABNT 15503:2008 (Turismo de Aventura – Espeleoturismo de aventura), fundamental para reconhecer e descrever riscos que possam prejudicar a segurança dos visitantes, e a elaboração de planos de resposta a emergências para cada local, visando minimizar danos ou prejuízos em situações de emergência.



Fátima Bezerra enfatizou que os projetos são “marco importante para desenvolvimento turismo no Estado com sua interiorização em parcerias exitosas e proveitosas. Estamos investindo mais de R$ 4 milhões para aproveitar o potencial do interior e a diversidade além de sol e mar. O nosso governo faz o seu papel ao investir em infraestrutura e articulação, dando condições para a iniciativa privada fazer a sua parte e contribuindo para o crescimento econômico, com desenvolvimento social sustentável”.



A secretária de Estado do Turismo, Solange Portela informou que a previsão é que os projetos sejam implantados no prazo de seis meses após concluídas as licitações.



Na apresentação dos projetos, no Centro de Convenções de Natal, o deputado estadual Luiz Eduardo parabenizou o Governo do Estado pelo trabalho e disse que “a Assembleia Legislativa deve apoiar e contribuir com esta iniciativa que vai melhorar a economia e a vida das pessoas, principalmente por que o RN é um estado vocacionado para o turismo”. O também deputado estadual Hermano Morais ressaltou que “o Governo busca viabilizar novas frentes para desenvolver o turismo no RN. Além destes três projetos de hoje, devemos registrar os esforços que culminaram com a nova administração no aeroporto de São Gonçalo do Amarante e recuperação de 700 quilômetros de estradas. Com tudo isso quem ganha é o povo do nosso estado e a iniciativa privada pelas novas oportunidades de emprego e renda”.



O prefeito de Apodi, Alan Silveira, reforçou a importância dos projetos e os efeitos para a interiorização do turismo. “Os municípios só têm a ganhar porque esta iniciativa do governo do Estado reforça o aproveitamento do potencial turístico do RN”.



PRESIDENTE DA ABIH DIZ QUE GOVERNO EFETIVA PROPOSTA DE 40 ANOS



O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Abdon Gosson, falando pelos representantes do trade, afirmou: “estou há 40 anos no turismo e só agora vejo algo concreto pela interiorização do turismo. Antes eram só promessas. Agora vemos a criação de uma infraestrutura que vai permitir chegarmos com o turista no interior, onde houver condições para recebê-los. Quero parabenizar o Governo do RN, inclusive por estas obras serem de curto prazo. Com elas, nós do setor privado vamos levar muitos visitantes ao interior do RN. O Governo faz a infraestrutura, nós fazemos o resto. A interiorização vai ampliar a estadia do turista em nosso estado que hoje é, em média, de oito dias. O que vemos aqui por parte do Governo do Estado é uma iniciativa real e concreta e, com certeza, teremos crescimento significativo do turismo”.