Homem saía de casa para buscar o filho na escola quando foi surpreendido e morto a tiros

O crime aconteceu por volta das 12h desta terça-feira (19). Francinaldo Vieira da Silva, de 46 anos, conhecido como Naldo, foi assassinado em frente a própria residência, localizada no bairro Bom Jesus, em Mossoró. Ele estava acompanhado da esposa, no momento do crime. De acordo com a delegada Cristiane Magalhães, da DHPP, a vítima foi atingida na região do pescoço e não teve tempo de reagir.