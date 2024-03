Condenado por homicídio é assassinado a tiros no Bom Jardim, em Mossoró. Magdiel Ferreira de Freitas, de 33 anos, conhecido como “Galego da Tatuagem”, foi morto na noite desta quarta-feira (27), em uma residência, na Rua Melo Franco. Segundo a PM, a informação colhida no local é de que ele havia atendido a uma ligação pouco antes de ser executado. A vítima possuía condenação a mais de 17 anos de prisão por um crime de homicídio cometido em abril de 2013, no município de Lajes. Atualmente, ela era considerada foragida da justiça. A DHPP vai investigar o caso.