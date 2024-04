Enxurrada arranca ponte da BR 304, entre as cidades de Lajes e Caiçara do Rio dos Ventos

Apesar da violência da enxurrada, provocada por rompimento de açudes na região, teve tempo dos motoristas que passavam pelo local evitar a ponte. Um grupo ficou ilhado entre uma ponte e outra. Outras cinco ou seis pessoas, também ficaram ilhados na propriedade privada, perto da rodovia. foram resgatadas pelos Bombeiros. A PRF fechou o trecho nos dois sentidos por tempo indeterminado. Veja as rotas alternativas e o que diz o Governo do Estado em NOTA.

O rompimento de vários açudes ao mesmo tempo, entre os municípios de Lajes e Caiçara do Rio dos Ventos, na região Central do Rio Grande do Norte, provocou forte cheia nos rios Ponte da Serra e Salgado, tendo a enxurrada arrancado, nesta região, uma ponte na BR 304, inviabilizando o tráfego nos dois sentidos por tempo indeterminado.

A enxurrada nos dois rios ao mesmo tempo, não arrastou carros, segundo informa Polícia Rodoviária Federal, porém, deixou um grupo ilhado na estrada e outro de 9 adolescenes dentro da propriedade. São mulheres, idosos e crianças. Uma das vítimas gravou o vídeo mostrando que ponte arrancada na BR 304 e enviou para um amigo conhecido por Junior. As pessoas ilhadas na BR 304 conseguiram sair. Já as outras, os bombeiros estavam trabalhando até o fechamento desta reportagem.

Nas duas extremidades, policiais rodoviários federais orientam os motoristas a buscar rotas alternativas. No caso, os motoristas que estão precisando se deslocar no sentido Natal, tem como opção seguir da cidade de Lajes pela RN 129 (não se tem informações sobre as condições de tráfego desta rodovia) até a BR 406 e seguir com destino a Natal. Esta rota alternativa requer tráfego por mais ou menos 55 km de rodovia estadual.

Para quem está em Natal, são duas alternativas.

A primeira é partir pela zona norte, ingressando na BR 406, seguindo até Baixa do Meio, em Guamaré-RN, acessando a Estrada do Óleo até o município de Alto do Rodrigues, onde alcança a RN 118, e segue nesta rodovia estadual até a BR 304, em Itajá-RN. Em Alto do Rodrigues, tem a opção de atravessar a ponte de ferro no Rio Piranhas, mas esta está em péssimo estado.





A segunda alternativa para quem está Natal e precisa se deslocar para o interior é pela BR 226, seguindo até a cidade de Currais Novos, depois segue por uma rodovia estadual até Jucurutu e alcança novamente a BR 226 e segue por esta rodovia até Triunfo Potiguar, onde vai alcançar a RN 223 e segue nesta rodovia até a BR 304, já em território de Assu.

Este mesmo trajeto pode fazer para quem está em Mossoró e precisa seguir até a capital. Assim como também é possível ir até Itajá, ingressar na RN 118 até Alto do Rodrigues, entrar na Estrada do Óleo até Baixa do Meio e chegar na BR 406, a qual terá acesso à zona norte de Natal. A PRF confirmou que o trânsito está livre na BR 406.





Quanto aos ilhados na BR 304, por volta das 20h30, a PRF informou que elas conseguiram sair. O Corpo de Bombeiros estava tentando retirar os 9 adolescentes que estavam na ilhota formada pela enxurrada. A PRF voltou a pedir que as pessoas não tentassem fazer a travessia de nenhuma maneira.

Por volta das 21h, o Governo do Estado divulgou nota.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL





NOTA

Natal, 31 de março de 2024





O Governo do Rio Grande do Norte mobilizou todas as forças de segurança pública do Estado e instituições federais ao Gabinete de Gestão Integrada (GGI), sob orientação da governadora Fátima Bezerra, para atendimento e apoio às ações de eventuais resgates de pessoas em áreas afetadas pelas chuvas deste fim de semana no interior do estado. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, em apoio à Polícia Rodoviária Federal, orientou e atuou na indicação de rotas alternativas para condutores e passageiros de ao menos 100 veículos no trecho da BR 304, no trecho sobre o rio Salgado, neste domingo (31), em Lajes.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar chegaram com uma embarcação na região de Lajes na noite deste domingo, 31. O trecho da rodovia federal BR 304, à altura da ponte sobre o rio Salgado (em Lajes), permanece bloqueado devido ao alagamento da via. O fluxo de quem trafega no sentido Mossoró-Natal deve usar a RN 118, acessando Macau, e no sentido inverso (Natal-Mossoró), dirigir-se a Macau para desviar o trecho interditado e voltar à BR 304.

Equipes do Corpo de Bombeiros do RN estão atuando na noite deste domingo (31) para resgate de 9 crianças e adolescentes ilhados no leito do rio Salgado, em Lajes.

Todas as forças de segurança do estado, sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) — Corpo de Bombeiros, Defesa Civil do RN, Polícia Militar e Itep-RN —, além da Polícia Rodoviária Federal, Superintendência Regional do DNIT, além da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos estão mobilizadas no GGI, em Natal, de onde coordenam as primeiras providências. A orientação da governadora Fátima Bezerra é envidar todos os esforços, em apoio aos municípios, para atender às necessidades das populações afetadas.

As duas aeronaves do Governo do Estado estão em manutenção para substituição de peças em função do desgaste natural. Uma aeronave da Polícia Rodoviária Federal está de sobreaviso para deslocar do estado de Pernambuco para o Rio Grande do Norte nesta segunda-feira (01/04) em apoio às ações das forças de segurança e Defesa Civil.