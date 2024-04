Polícia prende foragido por homicídio cometido no Ouro Negro, em Mossoró. Antônio Jeferson da Silva Saraiva, de 23 anos, é suspeito do homicídio de Paulo Luan Sena Marques, de 22 anos, ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2024, na comunidade Ouro Negro, no bairro Aeroporto, em Mossoró. O homem estava sendo procurado desde o dia 18 de março, quando a Polícia Civil deflagrou a Operação Black Gold. Ele foi localizado e preso no bairro das Malvinas, em Mossoró.