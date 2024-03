Polícia descobre “fortaleza” de facção criminosa durante operação para prender suspeitos de homicídio

A operação Black Gold, deflagrada pela DHPP, com a colaboração de outras delegacias de Mossoró, foi deflagrada na manhã desta segunda-feira (18). O objetivo era realizar a prisão de dois suspeitos de terem matado Paulo Luan Sena Marques, de 20 anos, crime ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2024. No entanto, ao chegar no local onde seriam cumpridos os mandados, os policiais encontraram diversas armas, munições, dinheiro e drogas. Um dos suspeitos do homicídio, Alexius Cauã Simão Ferreira [FOTO], de 21 anos, foi preso no local. O segundo envolvido, Antônio Jefferson da Silva, está foragido.