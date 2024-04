Empresa de telemarketing está com 300 vagas de emprego disponíveis em Mossoró. As posições ofertadas são para operador de contact center para maiores de 18 anos, ensino médio completo e noções básicas de informática. A empresa não exige experiência anterior no cargo, o que abre oportunidades para o primeiro emprego ou até mesmo ingressar em uma nova função com possibilidades reais de carreira. Os interessados em concorrer a uma das vagas devem se cadastrar no site da empresa. Os selecionados participarão de uma prova online, como primeira etapa do recrutamento, e, na sequência, será avaliada a capacidade dos candidatos em comunicar-se bem.