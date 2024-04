Em visita ao RN, ministro Padilha diz que Lula vem ao estado no próximo mês

A Governadora Fátima Bezerra recepcionou o ministro em visita as obras de conclusão da Reta Tabajara e também conheceu o projeto do Hospital Metropolitano. Na ocasião, falaram da duplicação da BR 304, começando pelo trecho Mossoró-Assu-RN, conforme defendeu o ex-senador Jean Paul Prates, que colocou esta obra no Plano de Investimento do Governo Federal. O Ministro garantiu liberação de R$ 260 milhões para o Hospital Metropolitano e 74 milhões alocados para os projetos de duplicação da BR 304.

O ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, em visita ao Rio Grande do Norte neste sábado, dia 6, revelou que o presidente Lula pretende vir ao estado no próximo mês de maio para inaugurar a Reta Tabajara, em Macaíba, e tratar sobre a duplicação dos 289 kms da BR 304, no trecho entre Macaíba e divisa com o Estado do Ceará.

A governadora Fátima Bezerra, deputados, secretários e prefeitos da região, recepcionaram o ministro Alexandre Padilha, em visita às obras da Reta Tabajara, que foram iniciadas há 10 anos e paralisadas várias vezes. A partir de 2023, com a nova gestão no Governo Federal, a governadora do RN envidou todos os esforços para a conclusão do trecho.

"Viemos fazer esta visita in loco na Reta Tabajara por que é uma das obras de grande importância para o nosso estado. Os serviços foram iniciados há dez anos e só agora, com o novo Governo Federal, em menos de dois anos a obra está quase concluída, faltam apenas dois quilômetros e o acesso a Macaíba", afirmou Fátima Bezerra. Ela acrescentou que “o ministro Padilha vem aqui como mais uma demonstração do compromisso da gestão do Presidente da República Lula da Silva com o Rio Grande do Norte, com o Nordeste e com o Brasil".

O trecho entre Parnamirim e Macaíba denominado Reta Tabajara é o início da BR 304, que teve a duplicação dos seus 289 quilômetros em território potiguar incluso no Novo Plano de Aceleração do Crescimento - PAC e está em fase de elaboração de projeto. A duplicação tem recursos alocados na Lei Orçamentária Anual para 2024 no montante de R$ 74 milhões referentes ao início das obras em duas frentes, uma no sentido Mossoró-Assu e outra no sentido Angicos, em direção à Reta Tabajara. A previsão é que o projeto seja concluído até junho e a licitação realizada em outubro próximo.

O ministro Alexandre Padilha disse que a decisão da gestão federal em acelerar obras inclui a duplicação de toda a BR 304, e outras como o hospital estadual da região metropolitana de Natal, o leilão para construção das novas linhas de transmissão de energia no RN e no Nordeste, realizado semana passada, a prorrogação dos incentivos para usinas de energia eólica e solar e o empréstimo R$ 1,6 bi em 4 parcelas, a primeira já liberada, para recuperação de estradas.

Sobre o novo Hospital Metropolitano, o projeto prevê 350 leitos, com foco para ortopedia e neurologia, num investimento de 260 milhões, assegurados pelo ministro Alexandre Padilha. O ministro disse que neste caso, está obra está incluída no PAC e, portanto, terá agilidade, assim como a duplicação da BR 304, começando pelo trecho Mossoró-Assu.

"Fico agradecido e muito feliz por vir aqui no RN, estado governado por uma mulher que conheço bem e que sempre teve compromisso com seu estado e com o Brasil. Vejo o RN se desenvolvendo, crescendo economicamente e que tem todo o apoio do governo do presidente Lula da Silva", declarou Padilha.

Secretário de Estado da Infraestrutura do RN, Gustavo Coelho ressaltou que a BR 304, na qual está incluída o trecho conhecido como Reta Tabajara, "é grande eixo de conexão logística do RN ao Ceará e à Paraíba". O superintendente do Dnit, Getúlio Batista pontuou que no governo do presidente Lula foram entregues 14 quilômetros da Reta Tabajara e que restam apenas dois quilômetros que deverão ser concluídos nos próximos meses.

Além dos já citados também participaram da visita às obras da Reta Tabajara: o vice-governador Walter Alves; a deputada federal Natalia Bonavides; o deputado federal Fernando Mineiro; a deputada estadual Divaneide Basílio; o prefeito de Lagoa Nova e presidente da Femurn Luciano Santos; o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Eraldo Paiva; o prefeito Neto de Zoraide de Afonso Bezerra; João Maria Cavalcanti - Sup CBTU. Acompanharam a governadora os secretários: iris Oliveira – SETHAS, Cel Araújo – SESED e Lyane Ramalho – SESAP.