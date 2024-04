Pai e filho são indiciados por homicídio ocorrido em fevereiro, em Mossoró

Bruno Henrique de Lima Alves, de 28 anos, foi preso no sábado (6), já o pai dele, Jailson Alves de Oliveira [FOTO], de 49 anos, encontra-se foragido. Os dois foram indiciados pelo delegado Caio Fábio, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Mossoró, pelo homicídio de José Jonathan Pequeno de Oliveira, de 29 anos. A vítima foi encontrada morta, seminua e com sinais de violência no dia 27 de fevereiro de 2024, em um matagal do Loteamento Brás, na zona rural da cidade de Mossoró.