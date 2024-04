Popular tem casa invadida e é assassinado a tiros durante a madrugada, no Nova Mossoró. A vítima, David Nicolas da Costa Vilela, de 20 anos, foi assassinada por volta das 2h desta quarta-feira (10). Ele estaria morando no local com a família há pouco tempo. O perito Paulo Victor, do Instituto Técnico-Científico de Perícia, afirmou que no local foi possível apurar que a casa foi cercada, visto que havia disparos de fora para dentro do imóvel de diversos pontos. A vítima foi atingida com, pelo menos, 12 disparos de pistola calibres .380 e 9mm. A DHPP vai investigar o caso.

FOTO: ANNA PAULA BRITO