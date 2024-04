Tornozelado é assassinado a tiros dentro de casa na zona rural de Caraúbas

A vítima foi identificada como Francisco Alcimar de Lima Silva, de 40 anos. Segundo informações da Polícia Militar, ele estava em casa, no Conjunto Maria Bandeira, quando o local foi invadido. Francisco foi morto com diversos disparos, próximo à entrada da residência. O delegado Victor Conde, titular da delegacia de Caraúbas, afirmou que ainda é cedo para falar sobre as motivações do crime e a dinâmica, fatos que serão apurados no decorrer das investigações.

O crime aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (10). De acordo com a polícia militar, os suspeitos invadiram a residência, possivelmente pela porta dos fundos e assinaram Francisco com diversos disparos de arma de fogo, próximo à entrada. A PM foi acionada apenas no início da manhã, por vizinhos da vítima.

O delegado Victor Conde, titular da delegacia de Caraúbas, afirmou que ainda é cedo para falar sobre as motivações do crime e a dinâmica, fatos que serão apurados no decorrer das investigações, a partir das provas colhidas no local pela equipe do Itep, bem como com depoimento de testemunhas que possam ter visualizado ou ouvido a ação criminosa.

O corpo de Francisco foi removido para exames na sede do Itep, em Mossoró. Posteriormente será liberado para que a família realize o sepultamento.