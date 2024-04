Caern teve lucro de R$ 63 milhões em 2023; balanço foi divulgado nesta sexta, 12

Mantendo a tendência de bons resultados nos balanços dos últimos anos, a Caern apresentou em 2023 um lucro líquido de R$ 63,102 milhões, número que traduz aumento expressivo em relação ao ano anterior, quando o lucro foi de R$ 12 milhões.

É o melhor desempenho dos últimos anos e anima a companhia nos seus planos de investimento maciço em obras de saneamento.

A receita operacional líquida de serviços de água e esgoto alcançou R$ 986,626 milhões, um aumento significativo de 25% em relação aos R$ 788,342 milhões registrados em 2022.

O resultado foi conseguido através da adoção de medidas que possibilitaram um incremento na receita líquida, traduzido nesse aumento de R$ 198,284 milhões em relação ao ano de 2022, fruto do reequilíbrio econômico-financeiro e melhora na capacidade operacional da companhia.

“É um resultado histórico”, comentou o diretor presidente da Caern, Roberto Sérgio Linhares. “É o quinto bom resultado seguido, com a Caern dando lucro e o mais importante, sem ressalvas pela auditoria externa/independente. No entanto, mesmo com o entusiasmo que comemoramos tal resultado, é um lucro cujo montante não é nem próximo do que é necessário para os investimentos que a companhia precisa fazer para a universalização da água e esgoto no RN. Por sua vez, o ponto positivo é que todo lucro gerado pela companhia é reinvestido nesse objetivo objetivo da universalização”.

Ele se refere ao momento que a Caern vive no cenário do saneamento básico brasileiro. Todos os esforços são no objetivo de cumprir o que preconiza o Marco Legal do Saneamento, que no caso do Rio Grande do Norte estabelece metas de cobertura a serem atingidas em abastecimento de água e esgotamento sanitário até 2033.

“Então é trabalhar nessa linha, buscar a universalização, gerar resultados positivos e agregar para que se busque realmente cumprir com as metas, reforçando que precisamos do braço operacional e financeiro do setor privado para cumprimos essas metas”, acrescentou.

BOM CAMINHO

De acordo com o Relatório Integrado de Gestão 2023, a companhia marcou índices positivos em diversos setores. O destaque é o quesito investimentos em obras, onde foram aplicados R$ 144 milhões, sendo que somente R$ 20 milhões foram provenientes de convênios, a maior parte sendo de recursos próprios. Na renovação de ativos (substituição e manutenção de equipamentos), foram investidos R$ 35 milhões em 2023.

Atualmente, a Caern está executando obras em todo o Rio Grande do Norte, perfazendo um total de investimentos que passa de R$ 1 bilhão.

No ano passado, entre os principais investimentos em abastecimento de água, destacam-se a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Mossoró, no valor de R$ 15 milhões, a Adutora Pau dos Ferros, de R$ 3,8 milhões, e os sistemas de Parnamirim e Caraúbas, onde foram investidos respectivamente R$ 1,5 e R$ 1,2 milhão.

Entre os investimentos em esgotamento sanitário, destacam-se R$ 12 milhões em Parelhas, R$ 16 milhões em Parnamirim, R$ 11 milhões em Caicó e R$ 48 milhões em Natal.

Para 2024, está prevista a conclusão de 11 obras de infraestrutura, sendo uma delas a Estação de Tratamento de Esgotos Jaguaribe, na Zona Norte de Natal, que terá o seu primeiro módulo entrando em operação até o final do ano.

A companhia se prepara para os desafios futuros, com investimentos crescentes, e para isso se ampara nos bons índices de desempenho que vem apresentando e o reconhecimento de sua capacidade operacional e econômico-financeira. Em 2023, a Caern manteve a nota de risco A+, concedida pela agência Fitch Ratings, refletindo a confiança do mercado em sua gestão e estabilidade financeira.

A íntegra do balanço 2023 pode ser acessado por Portal de Transparência no site da Caern.