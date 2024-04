Assembleia entrega certificados a pós-graduados em Estratégias de Segurança

Em cerimônia no Auditório Cortez Pereira, na Assembleia Legislativa, 49 alunos do curso de pós-graduação em Gestão e Estratégias em Segurança Pública da Escolada Assembleia, receberam certificados na manhã desta sexta-feira (12). Formaram a mesa de autoridades o diretor geral da Casa, Augusto Carlos Viveiros, o secretário estadual de Segurança, Coronel Francisco Araújo, o diretor da Escola, José Bezerra Marinho, o diretor administrativo e financeiro do legislativo, Pedro Cascudo, o comandante geral da Polícia Militar, Coronel Alarico Azevedo e o coordenador do curso recém-concluído, Coronel Vilela.



“Os senhores são preparados, simultaneamente, para agir com a inteligência, com o uso da tecnologia adequado, e ao mesmo tempo estão preparados para apresentar a força e a presença do Estado, na hora em que for necessário coibir o abuso, o crime e o risco”, afirmou José Bezerra Marinho em seu discurso, referindo-se à exigência da qualificação com o avanço do mundo digital e do surgimento da inteligência artificial. O professor ressaltou o interesse do presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira, após esta quinta turma de pós-graduação, de dar continuidade com outras turmas sendo capacitadas.



“O importante é capacitar, o network, e ter o melhor aprendizado como esse curso de pós-graduação da Escola da Assembleia”, destacou Coronel Alarico, fazendo agradecimentos à Assembleia Legislativa e ao seu presidente Ezequiel Ferreira. Em nome da turma, o Major Marcelo Messias Litwak foi escolhido o orador. “As minhas palavras neste momento tentarão definir o sentimento pleno de todos nós, caríssimos amigos e irmãos de caminhada, docentes e discentes aqui presentes e que se engajaram nessa jornada juntos, e sempre carregarão no coração o eterno sentimento chamado de gratidão”, discursou o orador.



As autoridades da mesa entregaram os certificados à turma formada por profissionais do ITEP, da Polícia Rodoviária Federal, das Polícias Civil e Militar. Uma placa da ‘Turma Major PM Paulo César da Costa’, homenageado já falecido, foi descerrada pela viúva Regina Lúcia Penha. Por ter se destacado em primeiro lugar no rendimento acadêmico, o tenente-coronel Roderick de Medeiros Guerra foi laureado e recebeu a ‘Medalha Tiradentes’, outorgada pela Polícia Militar, além do passador e barreta de prata. A Medalha é concedida aos policiais militares que se destacam por concluírem os cursos de formação e aperfeiçoamento profissional na primeira colocação.



“O deputado Ezequiel mostrou que ele entende, compreende e valoriza as forças de segurança pública. Quando nós mostramos a ele a necessidade de requalificarmos e aperfeiçoarmos o staff da Polícia Militar, o Estado Maior da Polícia Militar com esse curso, ele de imediato disse ‘nós iremos fazer’. Foi uma conquista muito grande para todos nós” disse o secretário Coronel Araújo, antes do discurso do diretor geral da Assembleia, Augusto Viveiros, que encerrou a solenidade.



“A Escola vai ser melhor ainda. A Assembleia está lutando para que a gente consiga o certificado Organização 2030 ODS, da ONU, (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável). Só quem tem isso no Brasil é a Paraíba, que fez agora. Nós estamos nos capacitando para a Escola ter esse certificado e isso vai dar muito mais peso à Escola da Assembleia”, encerrou Augusto Viveiros.