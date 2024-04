“Minha Casa, Minha Vida”: veja a lista de aprovados para o Residencial Mossoró III. A iniciativa visa oferecer moradia digna para famílias de baixa renda, possibilitando o acesso à casa própria por meio de financiamento. A lista com os nomes dos aprovados pode ser acessada na edição do Diário Oficial de Mossoró do dia 10 de abril. Os contemplados devem seguir as instruções fornecidas pela Prefeitura para efetivar o processo de aquisição do imóvel, contribuindo assim para a realização do sonho da casa própria e para a redução do déficit habitacional no município.

A Prefeitura de Mossoró, por intermédio da Secretaria Municipal de Programas e Projetos Estratégicos, divulgou no Diário Oficial de Mossoró (DOM), desta quarta-feira (10), lista dos aprovados do programa “Minha Casa Minha Vida”, pelo Governo Federal, através do Banco de Dados do Cadastro Único, conforme a Portaria nº 2.081, de 30 de julho de 2020, do Governo Federal.

Veja AQUI.

Essa iniciativa visa oferecer moradia digna para famílias de baixa renda, possibilitando o acesso à casa própria por meio de financiamento.

“O Residencial Mossoró III possui 300 (trezentas) unidades habitacionais. O empreendimento mencionado é composto por quatro quadras. A primeira delas corresponde a uma torre de três pisos, cada uma com quatro apartamentos, totalizando assim 12 unidades habitacionais. As demais quadras são compostas por dezoito torres com quatro pavimentos, comportando 16 apartamentos em cada torre, totalizando 288 unidades habitacionais. Ressalta-se que, entre os 300 apartamentos que compõem o Residencial, 12 deles, localizados no primeiro piso, são destinados a pessoas com deficiência”, destaca Almir Mariano, secretário municipal de Programas e Projetos Estratégicos.

A divulgação da lista é um passo importante nesse processo, pois garante transparência e qualidade na distribuição das unidades habitacionais.

“Esse processo de divulgação do sorteio das unidades busca trazer transparência na alocação dos beneficiários sem beneficiar ninguém e garantindo unidades adaptadas para os que necessitam. Em breve muitas famílias mossoroenses estarão tendo acesso à moradia digna, reduzindo o alto índice de déficit habitacional. A Prefeitura de Mossoró aguarda definição da Caixa Econômica Federal sobre as datas das próximas etapas, vistoria e entrega efetiva das unidades”, acrescenta Almir Mariano.

Os contemplados devem seguir as instruções fornecidas pela Prefeitura para efetivar o processo de aquisição do imóvel, contribuindo assim para a realização do sonho da casa própria e para a redução do déficit habitacional no município.

“Na listagem há 287 beneficiários, os demais ainda estão sendo analisados pela Caixa, então sairá outra listagem complementar a esse quantitativo para fechar os 300. Fica registrado que esse saldo de 13 está em análise pela Caixa Econômica Federal e será divulgada posteriormente. Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas através do WhatsApp 99655-4439”, concluiu Almir Mariano.

Os beneficiários cujos nomes foram divulgados no DOM devem comparecer ao auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania, na avenida Rio Branco - bairro Centro, dia 24 de abril, às 14h, a fim de sorteio das unidades habitacionais.