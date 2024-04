TJP de Mossoró julga PM acusado de tentar matar João Marcolino, em Caraúbas. Raimundo Francisco Martins de Melo, de 41 anos, está sendo julgado na manhã desta terça-feira (16), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró. Ele é acusado de ter atirado contra o blogueiro João Marcolino [FOTO], no dia 19 de maio de 2020, no Centro de Caraúbas. De acordo com a denúncia, o crime teria sido motivado por desavenças políticas.

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular da Comarca de Mossoró está reunido nesta terça-feira (16) para julgar o policial militar Raimundo Francisco Martins de Melo, de 41 anos, acusado de tentar matar o blogueiro caraubense João Marcolino.

O crime aconteceu na manhã do dia 19 de maio de 2020, ao lado da Escola Antônio Carlos, no Centro de Caraúbas. A vítima estava passando pelo local em seu carro, quando outro veículo se aproximou e o ocupantes desferiu vários disparos de arma de grosso calibre contra ela. João não foi atingido pelo fato de o veículo em que ele estava ser blindado.

O autor dos disparos foi identificado pelo proprietário de uma locadora de veículos, que confirmou que o carro utilizado no crime, estavam com Raimundo Francisco. Ele também chegou a ser reconhecido pela vítima.



Ainda segundo os autos do inquérito policial, para tentar escapar, o réu teria adulterado as placas antes do crime.

O inquérito também chegou à motivação do crime. Segundo as investigações, a vítima possuía conhecida desavença política com o prefeito do município. O réu, que era segurança particular do gestor, teria “tomado as dores” e decidido matar o blogueiro.

O júri popular está sendo realizado no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró, presidido pelo Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.

A defesa do réu ficou a cargo do advogado Anesiano Ramos de Oliveira. Já o Ministério Público do Rio Grande do Norte está sendo representado pelo promotor Ítalo Moreira Martins.

O promotor deverá pedir a condenação do réu por tentativa de homicídio duplamente qualificada. Tendo sido cometida por meio de emboscada e por motivo fútil.