Secretários municipais e Voltalia firmam parceria para projeto "Serra do Mel Lixo Zero"

A iniciativa busca fornecer estratégias eficazes para a administração e controle desses materiais, visando não apenas a limpeza urbana, mas também a preservação ambiental. A parceria entre Gestão Municipal e a Voltalia é um passo significativo rumo a uma gestão mais sustentável dos resíduos sólidos em Serra do Mel. Ao trabalharem em conjunto, as partes envolvidas pretendem desenvolver um plano abrangente que aborde todas as etapas do ciclo de vida dos resíduos, desde a coleta até a destinação final.

Nesta quarta-feira (17) os secretários municipais de Serra do Mel se reuniram com representantes da empresa Voltalia para estabelecer parceria para o desenvolvimento do projeto "Serra do Mel Lixo Zero”. O principal objetivo deste projeto é a criação de uma política pública municipal voltada para a gestão eficiente de resíduos sólidos.

De acordo com Izaura Veras, secretária de Meio Ambiente, o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos é importante não apenas para a preservação do meio ambiente, mas também para a saúde e o bem-estar da comunidade.

"Reduzir o impacto negativo do descarte inadequado de resíduos é uma prioridade fundamental para Serra do Mel, e este projeto representa um passo importante na direção certa”, comentou a secretária.

A expectativa é de que, com a implementação do projeto "Serra do Mel Lixo Zero", a cidade possa não apenas melhorar suas práticas de gestão de resíduos, mas também servir de exemplo inspirador para outras comunidades que buscam alcançar objetivos semelhantes de sustentabilidade e preservação ambiental.