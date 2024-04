Governo do RN diz que irá assegurar tratamento equitativo a todas as forças de segurança. Nesta terça-feira (23) o Governo do Estado intensificou o diálogo para negociar os salários com as categorias da Segurança Pública. “Estamos buscando resolver o problema de todas as categorias e estamos disponibilizando o mesmo percentual de incremento na folha para cada um e tentando, dentro desse mesmo percentual, resolver a solução de todas as categorias. Então, estamos dando o mesmo tratamento para todos os servidores da Segurança Pública”, disse o secretário estadual de Administração, Pedro Lopes.

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte intensificou nesta terça-feira (23) o diálogo para negociar os salários com as categorias da Segurança Pública. O Executivo assegura que garantirá tratamento equitativo a todas as forças de segurança.

Durante uma coletiva de imprensa, o secretário estadual de Administração, Pedro Lopes, afirmou que o governo está em constante diálogo para estabelecer a recomposição salarial dos servidores ao longo do ciclo entre 2023 e 2026, assegurando o poder de compra e o ganho real para todos.

“Estamos buscando resolver o problema de todas as categorias e estamos disponibilizando o mesmo percentual de incremento na folha para cada um e tentando dentro desse mesmo percentual resolver a solução de todas as categorias. Então, estamos dando o mesmo tratamento para todos os servidores da Segurança Pública”, disse.

O Governo do Estado defende a manutenção do diálogo e prestação dos serviços à população, principal prejudicada após as categorias da Polícia Civil optarem pela suspensão do atendimento ao público, a partir desta terça-feira (23).

O Comitê de Gestão e Eficiência do Governo do Rio Grande do Norte tem levado propostas à mesa de negociações, sempre de forma responsável, considerando a situação financeira do Estado, de amplo conhecimento da sociedade e das entidades de classe.

Ainda segundo Pedro Lopes, mesmo diante do cenário financeiro, o Governo do RN não deixou de oferecer proposta. Mas o fez com a responsabilidade necessária. Por fim, reitera às categorias a retomada do diálogo, e imediata retomada dos serviços à população.

O secretário de Administração também falou das negociações com os servidores da Saúde e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A expectativa é de fechar acordos com as categorias ainda nesta semana.

“Será a melhor negociação que o governo do Estado fará com os servidores. Porque todos eles, neste ciclo de governo, serão atendidos. Todos os servidores terão a recomposição integral de seus salários e receberão ganho real. Portanto, é diferente dos governos anteriores, onde algumas categorias não eram contempladas. O atual governo está começando com todas as categorias, sem deixar ninguém de lado”, encerrou.