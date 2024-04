Incentivo ao esporte: Programa “Mossoró Olímpico” está com mais de 200 vagas abertas. Desenvolvido no Ginásio Pedro Ciarlini, o projeto está matriculando alunos para futsal feminino, handebol, karatê, basquete, kung fu, taekwondo e capoeira. As inscrições, podem ser realizadas de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 13h às 18h, no ginásio municipal, onde também acontecem as aulas. É necessário levar uma foto 3x4 da criança ou adolescente que participará do projeto, bem como a documentação oficial dos pais ou responsáveis.