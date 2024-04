Vigilante é morto a tiros em frente ao Pam do Bom jardim, em Mossoró. A Polícia Militar foi acionada ao local no início da manhã desta quinta-feira (25), com informações sobre diversos disparos de arma de fogo. Chegando lá, a guarnição constatou que o vigilante José Holanda Filho, de 53 anos, já estava em óbito. A vítima era servidora do município como agente de endemias e estava readaptado na função de vigilante, na unidade de saúde. A delegada Cristiane Magalhães afirmou que ainda não há informações que apontem para uma linha de investigação, mas que vai conversar com os familiares d e José para saber se ele tinha inimizades ou envolvimento com algo que possa ter levado ao crime.