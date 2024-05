Hermano Morais celebra aprovação do Marco Legal do Setor de Hidrogênio Verde

“Aprovamos esse projeto que é de suma importância para a economia do RN e que vai contribuir com a política de descarbonização do Planeta, algo que vem sendo discutido no mundo inteiro”, disse Hermano Morais, relator do projeto. Hermano explicou que todo o projeto foi subsidiado pelas informações obtidas em uma reunião conjunta, em formato de audiência pública, de quatro comissões permanentes dessa Casa.

O deputado estadual Hermano Morais (PV) celebrou a aprovação, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa, do Projeto de Lei que institui o Marco Legal do Setor de Hidrogênio Verde e da Indústria Verde no Estado do Rio Grande do Norte, e cria o Programa Norte-Rio-Grandense de Hidrogênio Verde e da Indústria Verde (PNRH2V).

“Aprovamos esse projeto que é de suma importância para a economia do RN e que vai contribuir com a política de descarbonização do Planeta, algo que vem sendo discutido no mundo inteiro”, disse Hermano Morais, relator do projeto.

Hermano explicou que todo o projeto foi subsidiado pelas informações obtidas em uma reunião conjunta, em formato de audiência pública, de quatro comissões permanentes dessa Casa.

“O RN tem se destacado em energias limpas e desponta com grande potencial para a produção do hidrogênio verde, contribuindo com a política de descarbonização do Planeta. É um projeto inovador que poderá ser uma referência nacional pela forma como ele foi elaborado, ouvindo os técnicos, as empresas interessadas em investir e os órgãos que defendem o Meio Ambiente, além da assessoria técnica desta Casa Legislativa, que nos últimos dias se debruçaram conosco sobre essa matéria”, ressaltou.