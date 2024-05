MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 03/05/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

ESTADO

Ministério da Agricultura reconhece o RN como livre da Febre Aftosa sem vacinação

Ordem de serviço para restauração das RNs 015, 117 e 177 será assinada nesta sexta

Governo abre inscrições para o programa Bolsa-Atleta Potiguar; incentivo será de até R$ 1.430

Açude Morcego, em Campo Grande-RN, falta centímetros para começar a sangrar

Prefeito de Upanema prepara o município para uma possível sangria da Barragem de Umari

Barragem Armando Ribeiro Gonçalves acumula mais de 80% da sua capacidade total

MOSSORÓ

“Eu pelejava muito tempo para tirar esses sinais”, diz Vanuza Maria, paciente de pequena cirurgia no PAM do Bom Jardim

Educação de Mossoró convoca mais 34 professores aprovados no Processo Seletivo

Recuperação da pavimentação asfáltica ocorre no Abolição IV e no Planalto 13 de Maio

MCJ 2024: Prefeitura de Mossoró inicia credenciamento da imprensa para cobertura do evento

Secretaria de Saúde de Mossoró prepara dia D de vacina contra Influenza, HPV e Febre Amarela para este sábado

POLÍCIA

Jovem de 19 anos é preso por suspeita de tráfico de drogas no Santo Antônio

Tratorista é assassinado a tiros em oficina na Maisa, zona rural de Mossoró

Personal foi assassinado em Caicó por auxiliar a ex do assassino a denunciá-lo por abusos e violência doméstica

Município de Caraúbas regista mais um homicídio; desta vez no bairro Alto São Severiano

NACIONAL

Número de mortos sobe para 29 e desalojados já passa de 30 mil em função do Temporal que afetou mais de 100 municípios do Rio Grande do Sul