Prefeitura de Mossoró recebe selo de parceria do Tribunal Regional do Trabalho

A Prefeitura de Mossoró recebeu na manhã desta quinta-feira (2), membros do Tribunal Regional do Trabalho. Na ocasião, o desembargador Eduardo Rocha, vice-presidente do TRT da 21ª região, entregou ao Município um selo de parceria com a Justiça do Trabalho, reconhecendo as boas práticas da administração Municipal na execução de políticas públicas para a sociedade mossoroense.

No Salão dos Grandes Atos, no Palácio da Resistência, a Prefeitura de Mossoró firmou mais uma parceria com o TRT. De forma integrada, o Município vai receber, no dia 17 de outubro, o Pop Rua Jud, evento realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (RN) com diversos serviços voltados para população em situação de vulnerabilidade.

“Vendo toda essa pungência de Mossoró e agora a cidade tornando-se amiga da Justiça do Trabalho, cumprindo rigorosamente os precatórios que tem junto ao nosso Tribunal do Trabalho, nós estamos trazendo o Pop Rua Jud, que é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, para que a Justiça se aproxime mais do cidadão. É um dia onde, de forma efetiva, nós prestamos serviços à população, principalmente à população vulnerável, de rua”, pontuou o desembargador Eduardo Rocha, elogiando a atuação da Prefeitura junto às pessoas em situação de rua:

“Houve uma grata surpresa favorável, onde ficou claro que a população carente ver a mão do ente público junto a sua dificuldade. Eles realmente falam, eu diria até que com um reconhecimento muito grande, do que o ente público vem fazendo por eles, no tocante à odontologia, no tocante à alimentação, no tocante a acolhê-los em albergues públicos, tentar inseri-los até no mercado de trabalho. Um trabalho elogiável que merece nossos parabéns”, disse.

A secretária-geral da Presidência do TRT 21, Priscilla Gatto, também ressalta a importância do trabalho promovido pelo Município.

“Toda a equipe do TRT nessa nossa visita a Mossoró ficou encantada com o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na cidade pela atual gestão, principalmente no que toca a população mais carente, mais sensível, que são as pessoas em situação de rua. Vimos o destaque, o carinho, a dedicação, a atenção que é dada em maior ênfase aqui na cidade de Mossoró pela pasta da Assistência Social, pela pasta da Saúde, com equipes multidisciplinares”, comentou.

Para o secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Erison Natécio, o reconhecimento do TRT 21 ao trabalho prestado pelo Município é gratificante. “O reconhecimento do Tribunal Regional do Trabalho, que atua diretamente na área, faz com que a gente tenha certeza de que o caminho certo é esse: proporcionar às pessoas em situação de rua o acesso à política pública de qualidade, desde a parte mais emergencial, como a complementação alimentar, seja para abrigamento, passagem para regressar às suas cidades de origem, porque muitos deles são pessoas que estão em trânsito. É um momento de muito orgulho e felicidade”.

Sobre o Pop Rua Jud

A edição do Pop Rua Jud em Mossoró será realizada no dia 17 de outubro, na Escola de Artes. Ao longo de todo dia, diversos serviços serão ofertados à população em situação de rua, como explica o desembargador Eduardo Rocha.

“Haverá emissão de carteira de identidade. Temos também uma parceria com o nosso Tribunal de Justiça, que vem para ver processos antigos, principalmente da Vara de Família. Temos também a parceria com a Justiça Federal e com diversos outros órgãos, com entes privados também, com o próprio Senac, o Sesi, a Fiern, sindicatos de trabalhadores e a OAB, que é imprescindível nesse tipo de movimentação”, concluiu.