Com mutirões todas as semanas, saúde de Mossoró chega a realizar 3 mil ultrassonografias por mês

A Prefeitura de Mossoró tem ampliado o número de ultrassonografias ofertadas à população. No Centro Clínico Professor Vingt-un Rosado, o PAM do Bom Jardim, por exemplo, mutirões são realizados todas as semanas, dando celeridade às demandas existentes, atendendo ao público das zonas urbana e rural do município.

Na manhã desta sexta-feira (3), a movimentação no setor de exames de ultrassonografias era intensa, registrando boa adesão do público em busca do serviço público.

“Isso é muito importante, porque todos precisamos ter saúde de qualidade. Quando a gente procura um órgão público, e tem um atendimento como este, com tudo dando certo, ficamos satisfeitos. A gente precisa de saúde de qualidade e no momento está acontecendo aqui tudo direitinho com os exames que são muito importantes”, declarou a aposentada Cleuda Maria.

A administração pública municipal aumentou o número de exames que por mês chega a quase 3 mil procedimentos.

“Em Mossoró realizamos agora uma média de 700 ultrassonografias semanais, totalizando quase 3 mil ultrassonografias por mês. Isso representa um aumento considerável de ultrassonografias. Antes, a média era de 50 a 70 ultrassonografias por mês. Hoje, são 700 ultrassonografias semanais no nosso município”, destacou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

Antônia Dilma, moradora da comunidade Jucuri, zona rural de Mossoró, elencou a importância da iniciativa como forma de prevenção à saúde.

“É de extrema importância, pois o ser humano precisa se cuidar, porque tem vários tipos de doenças no meio do mundo. Então, quando a gente tem uma ajuda, como é o caso desse exame, isso é muito importante”, disse.