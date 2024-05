Com volume superior a 80% aumenta a expectativa pela sangria da barragem de Santa Cruz. O segundo maior reservatório do Rio Grande do Norte, localizado no município de Apodi, já acumula 80,41% de sua capacidade total, de acordo com o Relatório dos Volumes dos Principais Reservatórios do RN, divulgado nesta quinta-feira (02), pelo Igarn. A população de Apodi e da região acompanha com grande expectativa o aumento do volume da barragem de Santa Cruz, visto que a última vez que o reservatório alcançou seu potencial máximo e sagrou foi no ano de 2009. A sangria, segundo moradores, além de segurança hídrica, vai fomentar o turismo e a economia local.

O segundo maior reservatório do Rio Grande do Norte, a Barragem de Santa Cruz, localizada no município de Apodi, ultrapassou 80% de sua capacidade total. É o que mostra o Relatório dos Volumes dos Principais Reservatórios do RN, divulgado nesta quinta-feira (02), pelo Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn).

De acordo com o documento, o manancial acumula 482.198.850 m³, correspondentes a 80,41% do seu volume total, que é de 599.712.000 m³. Em meados de fevereiro, o reservatório acumulava 344.622.360 m³, equivalentes a 57,46% da sua capacidade total.

A Barragem de Santa Cruz foi inaugurada em março de 2002. Desde então, só chegou ao seu volume máximo em três ocasiões, nos anos de 2004, 2008 e 2009.

Com o grande volume de chuvas que vêm caindo em todo o estado, a população de Apodi e da região acompanha com grande expectativa o aumento do volume da barragem, que pode chegar a sua quarta sangria em 2024, garantindo segurança hídrica para a região.

A radialista Ana Oliveira disse que a expectativa é muito grande para a sangria, visto que além do espetáculo que ela proporciona, a barragem é um atrativo turístico que atrai visitantes e, consequentemente, gera renda para o município.

“Há uma grande expectativa para nós apodienses de vermos novamente o “véu de noiva”, como foi batizado a queda d’água nos degraus de sua estrutura. Torna-se uma verdadeira festa para os turistas que chegam de toda a região para apreciarem o espetáculo da imagem, além do excelente banho gelado da “rosa d’água ou rabo de pavão” (como é conhecida a comporta para saída de água), que é um atrativo à parte. Para a gente é muito importante esse evento, principalmente por fomentar o turismo e a economia local. Então, que venham as águas para a tão sonhada sangria após 15 anos da última”.

O motorista Elton Weynni, que tinha apenas 12 anos na última vez que o reservatório alcançou sua capacidade máxima, disse que não se recorda daquele momento e, por isso, aguarda pela possibilidade de ver a sangria em 2024.

“Só lembro quando vi pelo jornal, vídeos etc, mas as expectativas são as melhores, né? Quem é daquela região depende muito disso, então quero abundância para o meu povo”, afirmou.

O comerciante Antônio Irinaldo, conhecido como “Bilau da Barraca do Peixe”, possui um comércio na Barragem e diz estar confiante que, neste ano, a sangria aconteça. Segundo ele, para o comércio local, será muito bom.

“Já tá sendo bom agora, tá dando muito movimento, muita gente querendo vir olhar. Imagina quando essa bicha começar a sangrar. Dia de domingo aqui está dando em torno de 3, 4, 5 mil pessoas. Muitos curiosos vindo olhar o mar d'água, que está muito bonito”, diz.

No entanto, “Bilau” afirma que espera uma sangria moderada, visto que em 2008, todo o Vale do Apodi acabou sendo alagado.

“Nós pedimos a Deus que ela tenha uma sangria baixa, não como a de 2008, que alagou todo o vale, sabe? A gente pede dessa maneira, que ela sangre com 10, 12, 15, 20 centímetros de altura, porque se ela sangrar como em 2008, com a lâmina de 1,60 m, vai ficar o Rio Grande do Sul aqui, né? Nós estamos vendo a situação como é que está o Rio Grande do Sul hoje, né? Mas a expectativa segue sendo muito boa”, concluiu.

DEMAIS RESERVATÓRIOS MONITORADOS

Além da Barragem de Santa Cruz, o Igarn também monitora os principais reservatórios responsáveis pelo abastecimento e atendimento às diversas necessidades de uso dos municípios potiguares.

Ainda de acordo com o relatório divulgado nesta quinta, o maior reservatório do RN, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves acumula 1.907.257.611 m³, percentualmente, 80,37% da sua capacidade total, que é de 2.373.066.000 m³. No dia 15 de fevereiro, o manancial estava com 1.230,56 bilhão de m³, equivalentes a 51,86% da sua capacidade total.

A barragem Umari, localizada em Upanema, acumula 287.383.458 m³, equivalentes a 98,15% da sua capacidade total, que é de 292.813.650 m³. No relatório do dia 15 de fevereiro, o reservatório estava com 219.149.906 m³, percentualmente, 74,84% da sua capacidade total.

As reservas hídricas superficiais totais do RN, que correspondem à somatória dos volumes dos reservatórios monitorados pelo Igarn, acumulam 3.409.233.773 m³, percentualmente, 75,38% da capacidade total, que é de 4.438.663.499 m³.

Os mananciais monitorados pelo Igarn, com capacidades superiores a 5 milhões de metros cúbicos, que permanecem com 100% da sua capacidade, são: Mendubim, em Assu; Marechal Dutra (Gargalheiras), em Acari; Trairi, em Tangará; Campo Grande, em São Paulo do Potengi; Pataxó, em Ipanguaçu; Dourado, Currais Novos; Apanha Peixe, em Caraúbas; o açude público de Riacho da Cruz; Santo Antônio de Caraúbas, em Caraúbas; Passagem, em Rodolfo Fernandes; Beldroega, em Paraú; Malhada Vermelha, em Severiano Melo; e o açude público de Encanto.

Outros mananciais monitorados que permanecem sangrando, são: Riachão, em Rodolfo Fernandes; Pinga, em Cerro Corá; Tesoura, em Francisco Dantas; Dinamarca, em Serra Negra do Norte; Sossego, em Rodolfo Fernandes; e Francisco Cardoso (Mulungu), em Currais Novos.

Reservatórios que estão com mais de 90% da sua capacidade total, são: o açude público de Cruzeta, que está com 92,49%; Gangorra, em Rafael Fernandes, com 95,80%; e Morcego, em Campo Grande, com 97,48%.

Alguns açudes já sangraram nesta quadra chuvosa e permanecem próximos da sua capacidade máxima, casos de Santa Cruz do Trairi, que está com 97,74%; Novo Angicos, com 98,87%; Curraes, em Itaú, com 99,92% e o açude público de Currais Novos, acumula 99,61% da sua capacidade total.

O açude Boqueirão de Parelhas acumula 24.592.861 m³, percentualmente, 29% da sua capacidade total, que é de 84.792.119 m³. Em meados de fevereiro o manancial estava com 5,81% da sua capacidade total.

A barragem de Poço Branco acumula 103.590.252 m³, correspondentes a 76,17% da sua capacidade total, que é de 136 milhões de metros cúbicos. Em 15 de fevereiro, o manancial estava com 25,55% da sua capacidade total.