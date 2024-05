Desportivo Rio Grande vence CEM de basquete 2024 em Mossoró-RN

O jogo final aconteceu na tarde deste sábado, 4, no Ginásio Municipal. O Desportivo Rio Grande disputou o título com Buckets, vencendo por 48 x 45, numa partida emocionante. O esporte mudou praticamente a minha vida. Eu comecei a jogar basquete com os 14 anos e de lá para cá foi só evolução. O basquete te favorece evoluir mentalmente, espiritualmente", declarou Gustavo Henrique, atleta Desportivo Rio Grande. Com os jogos no ginásio, estamos recebendo muito bem e valorizando nossos atletas", destacou Larissa Maciel, secretária municipal de Esporte e Juventude. Fotos: Wilson Moreno

A segunda edição do Circuito Esportivo Mosssoroense (CEM) conheceu neste sábado (4) os campeões do basquete masculino. Na competição realizada pela Prefeitura de Mossoró, Buckets e Desportivo Rio Grande, protagonizaram a grande final, no Ginásio Municipal de Esportes.

O placar final do jogo marcou Buckets 45 x 48 Desportivo Rio Grande. A disputa acirrada e empolgante entre as duas equipes, consagrou Desportivo Rio Grande como vencedor na modalidade basquete masculino. Uma partida emocionante que fez o público vibrar a cada lance.

Após a partida, os atletas receberam medalhas e troféus referentes as premiações na competição. Além de Desportivo Rio Grande (1° lugar); Buckets (2° lugar), houve a premiação da equipe 3ª colocada: Mossoró Basquete Abolição III.

"Falar de promoção social no esporte é essencial, porque, por exemplo, eu tenho vários amigos aqui que provavelmente se não fosse o esporte eu não conheceria nem metade deles. O esporte mudou praticamente a minha vida. Eu comecei a jogar basquete com os 14 anos e de lá para cá foi só evolução. O basquete te favorece evoluir mentalmente, espiritualmente. O esporte como ferramenta social para mim foi essencial", declarou Gustavo Henrique, atleta Desportivo Rio Grande.

Yuri Barreto, técnico campeão, ressaltou o trabalho realizado durante do CEM. "O basquete e todos os esportes têm muita importância na formação pessoal e profissional do ser humano. Eu acredito nisso tudo que aprendi para a vida e tantas outras coisas que são lições ensinadas por meio do basquete. Como professor tento sempre incentivar a esse aprendizado. O basquete transforma vidas. Nosso time é exemplo disso. São meninos novos na faixa etária de 20 anos e estamos aqui lutando, brigando e ganhando de atletas que já estão há muito tempo jogando", elencou.

"É muito importante o CEM, pois fomenta o esporte em Mossoró. Tendo uma competição com data definida, nós conseguimos manter os treinamentos. Ter um calendário esportivo é muito importante para todas as equipes se manterem ativas", frisou Jerdson Virgínio, atleta Buckets.

Bartolomeu Padinha, atleta do Mossoró Basquete Abolição III, 3° lugar na competição, evidenciou o valor do Circuito Esportivo Mosssoroense. "A gente formou essa equipe pensando principalmente em fomentar aqui o basquete na região. Com essa garotada maravilhosa do Abolição III, a gente conseguiu chegar em terceiro lugar que foi uma conquista muito importante, principalmente porque tem jovens iniciando nessa trajetória. A gente quer que esse esporte cresça cada dia mais", pontuou.

"É um jogo muito importante para o Circuito Esportivo Mosssoroense desse ano, a segunda edição, que está chegando ao fim com o basquete. Vamos seguir também realizando os jogos do futebol na zona rural e na zona urbana. Mas é muito importante esse foco também nos jogos esportivos em quadra, com o ginásio municipal que agora respira esporte de manhã, de tarde e de noite. Com os jogos no ginásio, estamos recebendo muito bem e valorizando nossos atletas", destacou Larissa Maciel, secretária municipal de Esporte e Juventude.